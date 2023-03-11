Компани рассказал, кто должен тренировать «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Венсан Компани, который сейчас занимает пост главного тренера «Бёрнли», высказался о возможной работе в стане «горожан».

«Эту команду должен тренировать лучший наставник в мире, и это явно не я. Сейчас у «Ман Сити» есть такой специалист. Надеюсь, Гвардиола останется в клубе еще на десять лет. Если же нет, то им нужен будет лучший тренер в мире после Хосепа. Что касается меня, то я внизу этого рейтинга», - передает слова Компани портал Goal.com.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает по окончании сезона-2024/2025.