Усик: «Мудрик может привезти четвёртый «Золотой мяч» на Украину»

Украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в супертяжелой весовой категории, поделился мнением о перспективах соотечественника Михаила Мудрика, выступающего в АПЛ за лондонский «Челси».

«Мне кажется, он стоит больше 100 млн евро. Думаю, этот парень может привезти четвертый «Золотой мяч» к нам в страну», - заявил Александр в эфире канала «Parimatch Ukraine».

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтёра» за 70 миллионов евро. С бонусными выплатами сумма увеличится до 100 миллионов.

В составе «пенсионеров» Михаил сыграл пять матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Последние две встречи украинец провел на скамейке запасных.