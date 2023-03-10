Компани рассказал, кто из тренеров оказал на него наибольшее влияние

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани высказался о своей профессии.

Бельгийский экс-защитник поработал под началом множество известных специалистов, прежде чем сам решил заняться тренерской деятельностью.

«Гвардиола определённо был моим лучшим тренером, и работа с ним стала для меня отправной точкой. Но я также помню, как при Манчини я по-настоящему ценил оборонительные аспекты игры – ни с кем другим мне не было так же приятно защищаться. Вспоминается также работа с Мануэлем Пеллегрини, который делал ставку на атаку, почти не оглядываясь на оборону», – цитирует BBC Компани.

18 марта «Бёрнли» Венсана Компани сыграет в Кубке Англии против «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.