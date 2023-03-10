​«Челси» нацелился на звезду «Ньюкасла»

В летнее трансферное окно «Ньюкаслу» будет сложно удержать в своих рядах полузащитника Бруно Гимараэса. Бразилец находится на радарах многих европейских грандов, в частности на радаре «Челси». Лондонцы уже интересовались Гимараэсом зимой и настроены возродить интерес летом, о чём рассказывает The Telegraph.

В то же время «Ньюкасл» сделает всё возможное, чтобы сохранить Бруно Гимараэса в своих рядах. «Сороки» готовы предложить бразильцу новый, более выгодный трудовой договор.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Бруно Гимараэса в 60 миллионов евро.