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​«Челси» нацелился на звезду «Ньюкасла»

10 Марта 2023 • 19:35 Комментировать

В летнее трансферное окно «Ньюкаслу» будет сложно удержать в своих рядах полузащитника Бруно Гимараэса. Бразилец находится на радарах многих европейских грандов, в частности на радаре «Челси». Лондонцы уже интересовались Гимараэсом зимой и настроены возродить интерес летом, о чём рассказывает The Telegraph.

В то же время «Ньюкасл» сделает всё возможное, чтобы сохранить Бруно Гимараэса в своих рядах. «Сороки» готовы предложить бразильцу новый, более выгодный трудовой договор.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Бруно Гимараэса в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Бруно Гимараэс трансферы футбола - лето 2023
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