​В «Баварии» высказались о возможном трансфере Кейна

Почётный президент и член правления «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможном трансфере Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

«Я могу представить, что «Бавария» подпишет игрока за 100 миллионов евро. Но конкретно в случае с Кейном я высказал своё мнение. Ему почти 30 лет. Плюс в прошлом году «Тоттенхэм» отклонил предложение «Манчестер Сити» в размере 160 миллионов евро. Вот почему я сказал, что это не вариант для «Баварии».

Но я только один из девяти членов правления. Если остальные восемь решат, что Кейна надо покупать, его купят. У нас демократия», - сказал Хёнесс Sky Deutschland.