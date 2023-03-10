​Артета высказался о состоянии Жезуса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии нападающего Габриэля Жезуса. Бразилец не выходил на футбольное поле с тех пор, как он получил травму колена на чемпионате мира.

«Мы не будем торопить Жезуса. Мы постараемся найти золотую середину между тем, что ему нужно, и тем, когда ему будет комфортно. Также мы должны учитывать импульс, который точно понадобится команде в ближайшие недели.

Всё идёт хорошо, но Жезусу нужно время, чтобы обрести уверенность и физическую форму, которые позволят ему конкурировать», - сказал Артета football.london.

«Арсенал» является лидером чемпионата Англии.