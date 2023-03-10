​Энди Коул не понимает разговоров о Холанне в «Манчестер Сити»

Известный в прошлом английский футболист Энди Коул высказался об Эрлинге Холанне из «Манчестер Сити».

«Люди говорят, что Эрлингу Холанну не следовало переходить в «Манчестер Сити», потому что он не подходит команде. Но если к февралю я забью 27 голов, и все будут говорить мне, что я сделал неправильный ход, то какой тогда правильный?» - сказал Коул KeepUp.

В 25 матчах чемпионата Англии в сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн записал на свой счёт 27 голов и 5 результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице Премьер-лиги, отставая от «Арсенала» на пять очков.