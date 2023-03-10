​«Бавария» сообщила «Манчестер Сити» своё решение по Канселу

В зимнее трансферное окно защитник Жоау Канселу сменил «Манчестер Сити» на «Баварию». Мюнхенцы арендовали 28-летнего португальца с правом выкупа. Как стало известно испанскому изданию Sport, «Бавария» уже сообщила «Манчестер Сити» своё решение по Канселу – клуб не будет пользоваться опцией выкупа.

Таким образом, по завершению сезона 2022/2023 Жоау Канселу вернётся в «Манчестер Сити». Вряд ли португалец задержится в стане «горожан». Скорее всего, топ-клуб Премьер-лиги продаст португальца. В прессе появлялась информации об интересе к Канселу со стороны «Барселоны».

Эксперты портала transfermarkt оценивают Жоау Канселу в 70 миллионов евро.