«Бавария» готовит 60 млн евро на трансфер форварда «Челси»

В летнее трансферное окно «Бавария» рассчитывает усилить линию нападения. На радаре мюнхенского клуба находится форвард Кай Хаверц из «Челси», который в последнее время регулярно сталкивается с критикой на фоне низкой результативности.

Как сообщает на своих страницах The Telegraph, трансфер Кая Хаверца из «Челси» в «Баварию» может стоить 60 миллионов евро. Отмечается, что лондонский клуб готов расстаться с 23-летним игроком за такую сумму денег.

Всего за «Челси» Кай Хаверц провёл 125 матчей. В них немецкий нападающий забил 30 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.