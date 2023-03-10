​Клоппа удивило решение Фирмино уйти

Летом нападающий Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» в связи с истечением контракта – об этом уже было объявлено. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп заявил, что решение бразильского форварда его удивило.

«Я был немного удивлён [решением Фирмино]. Но я его очень уважаю. Теперь мы хотим на мажорной ноте завершить эту красивую историю», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

Роберто Фирмино оказался в «Ливерпуле» летом 2015 года после перехода из «Хоффенхайма». С тех пор бразилец провёл за «красных» 354 матча, в которых забил 108 голов и 79 результатиных передач на партнёров.