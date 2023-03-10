​Рэшфорд повторил рекорд Салаха

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком февраля в Английской премьер-лиге. Для бомбардира «красных дьяволов» это уже третья такая награда по ходу сезона 2022/2023. Ранее только одному футболисту удавалось трижды выиграть лучшему игроку месяца в рамках одного сезона Премьер-лиги. Это был форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в сезоне 2017/2018.

У Маркуса Рэшфорда есть ещё три весенних месяца, чтобы попытаться превзойти Мохамеда Салаха и установить новый рекорд АПЛ.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 12 марта – против «Саутгемптона» на своём поле.