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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рэшфорд повторил рекорд Салаха

10 Марта 2023 • 15:12 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком февраля в Английской премьер-лиге. Для бомбардира «красных дьяволов» это уже третья такая награда по ходу сезона 2022/2023. Ранее только одному футболисту удавалось трижды выиграть лучшему игроку месяца в рамках одного сезона Премьер-лиги. Это был форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в сезоне 2017/2018.

У Маркуса Рэшфорда есть ещё три весенних месяца, чтобы попытаться превзойти Мохамеда Салаха и установить новый рекорд АПЛ.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 12 марта – против «Саутгемптона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Мохамед Салах Маркус Рэшфорд
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