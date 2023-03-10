Рэшфорда снова признали лучшим игроком месяца в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге по итогам февраля. В прошлом месяце Рэшфорд провёл в чемпионате Англии четыре матча, в которых забил пять голов.

Для Маркуса Рэшфорда это третья такая награда по ходу нынешнего сезона. Ранее форвард «Манчестер Юнайтед» признавался лучшим игроком Премьер-лиги по итогам сентября и января.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 12 марта – против «Саутгемптона» на своём поле.