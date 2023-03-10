​«Челси» нацелился на полузащитника «Интера»

В летнее трансферное окно Марсело Брозович может сменить «Интер» на клуб Премьер-лиги Англии. Как сообщает испанское издание Sport, подписать полузащитника планирует «Челси». В лондонском клубе считают, что трансфер Брозовича станет решением проблем в полузащите.

В то же время отмечается, что интерес к Марсело Брозовичу проявляют и испанские клубы – «Барселона» и «Атлетико». Они тоже хотели бы заполучить топового игрока сборной Хорватии.

Марсело Брозовичу 30 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают хорвата в 35 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Марсело Брозович провёл 18 матчей, в которых забил два гола.