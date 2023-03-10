​Галлас возмущён нынешними ценниками игроков

Известный в прошлом футболист Вильям Галлас высказался о нынешних ценниках на футбольном рынке.

«Если Сака в 21 год уже стоит 100 миллионов фунтов, то сколько он будет стоить через пять лет, если будет продолжать развиваться? 300 или 400 миллионов фунтов? Это смешно. В настоящий момент некоторые игроки с ценниками в 100 миллионов фунтов ещё ничего не выиграли. Вот почему меня возмущают эти ценники.

Я не хочу, чтобы Сака, такой хороший молодой игрок, угас через несколько лет. Давайте не будем оказывать на него давление», - сказал Галлас Genting Casino.

Букайо Сака в сезоне 2022/2023 провёл за «Арсенал» 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.