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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звезде «Челси» угрожали пистолетом, требуя сменить агента

10 Марта 2023 • 13:05 Комментировать

Звездному полузащитнику лондонского «Челси» Н’Голо Канте угрожали оружием в 2017 году, об этом стало известно журналистам журнала France Football.

Как информирует источник, футболиста с применением силы вывели из ресторана, где он отдыхал, и усадили в автомобиль. Внутри транспортного средства к его колену приставили пистолет, требуя сменить агента. Злоумышленником мог быть один из родственников французских агентов, которые искали выгоду от перехода игрока в «Челси».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Н’Голо принял участие в двух поединках. Действующее трудовое соглашение 31-летнего игрока с лондонцами истекает грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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