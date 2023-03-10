Звезде «Челси» угрожали пистолетом, требуя сменить агента

Звездному полузащитнику лондонского «Челси» Н’Голо Канте угрожали оружием в 2017 году, об этом стало известно журналистам журнала France Football.

Как информирует источник, футболиста с применением силы вывели из ресторана, где он отдыхал, и усадили в автомобиль. Внутри транспортного средства к его колену приставили пистолет, требуя сменить агента. Злоумышленником мог быть один из родственников французских агентов, которые искали выгоду от перехода игрока в «Челси».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Н’Голо принял участие в двух поединках. Действующее трудовое соглашение 31-летнего игрока с лондонцами истекает грядущим летом.