Клопп выбрал трансферную цель «Ливерпуля»

24-летний полузащитник Матеус Нунес, правами на которого владеет «Вулверхэмптон», может продолжить карьеру в другом английском коллективе. Как информирует Todofichajes, в переходе Нуньеса заинтересован «Ливерпуль». Инициатором сделки выступает главный тренер «красных» Юрген Клопп.

В свою очередь боссы «волков» готовы расстаться с португальским футболистом, если «красные» заплатят за него 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Нунес провел 23 поединка, в которых отметился одной результативной передачей.

По итогам 26 туров «Ливерпуль» занимает пятое место в АПЛ, а «Вулверхэмптон» идет 13-м.