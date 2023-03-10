«Арсенал» - фаворит на полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, у которого истекает срок действия контракта с «королевским» клубом, имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. Согласно сведениям Todofichajes, главным претендентом на 27-летнего игрока считается лондонский «Арсенал».

Руководство английского клуба готово предложить контракт испанцу. Асенсио до сих пор не договорился с «Реалом» о новом контракте, а потому может решиться на переезд в Лондон.

Марко выступает за мадридский коллектив с июля 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в Ла Лиге, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.