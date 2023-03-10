«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Челси» с ценником 70 млн евро

Хавбек лондонского «Челси» Мэйсон Маунт может продолжить карьеру в другом английском топ-клубе. Согласно информации журналистов The Guardian, в подписании футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Источник отмечает, что «красные дьяволы» решили переключить внимание с Джуда Беллингема на Маунта, считая его более дешевым вариантом усиления средней линии. Помимо манкунианцев в услугах Мэйсона заинтересованы «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

24-летний хавбек защищает цвета «пенсионеров» с июля 2019 года. Срок действующего контракта Маунта с лондонцами истекает по завершении сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.