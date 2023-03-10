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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Бывший партнёр Роналду и игрок английской сборной теперь зарабатывает продажами люксовых часов

10 Марта 2023 • 11:42 Комментировать

Киран Ричардсон в свое время побыл партнером Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», а также успел получить несколько приглашений в сборную Англии. Но в 33 года он повесил бутсы на гвоздь и занялся тем, что ему куда более по душе - продажи элитных марок часов.

И поживает он сейчас вполне неплохо, имея в своем гараже автомобили марок Ferrari и Lamborghini. Ричардсон предпочитает такие бренды, как Richard Milles, Patek Philippes, Audemars Piguet и Rolex. Любопытно, что он совсем не хочет болеть за свой бывший клуб:

- Когда играл, я не смотрел футбол по телевизору, мне это не нравилось. А сейчас смотрю. Я думаю купить себе абонемент на матчи «Арсенала», - цитирует слова игрока derbyderbyderby.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Киран Ричардсон
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