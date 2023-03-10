​Бывший партнёр Роналду и игрок английской сборной теперь зарабатывает продажами люксовых часов

Киран Ричардсон в свое время побыл партнером Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», а также успел получить несколько приглашений в сборную Англии. Но в 33 года он повесил бутсы на гвоздь и занялся тем, что ему куда более по душе - продажи элитных марок часов.

И поживает он сейчас вполне неплохо, имея в своем гараже автомобили марок Ferrari и Lamborghini. Ричардсон предпочитает такие бренды, как Richard Milles, Patek Philippes, Audemars Piguet и Rolex. Любопытно, что он совсем не хочет болеть за свой бывший клуб:

- Когда играл, я не смотрел футбол по телевизору, мне это не нравилось. А сейчас смотрю. Я думаю купить себе абонемент на матчи «Арсенала», - цитирует слова игрока derbyderbyderby.it.