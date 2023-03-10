Бертольд: «Теперь я предпочитаю АПЛ»

Бывший немецкий защитник Томас Бертольд, памятный по выступлениям против сборной СНГ на чемпионате Европы в 1992 году, признался, что совершенно потерял интерес к итальянскому футболу, несмотря на то, что все лучшие годы карьеры отдал именно ему, когда итальянский чемпионат считался лучшим в Европе (выступал за «Верону», а также, конечно же, «Рому»).

- Футбол сильно изменился с тех пор. Серия А была лучшей в Европе, но сейчас это не так, сейчас лучшая серия - это АПЛ. И, если я хочу посмотреть футбол, то смотрю именно АПЛ, - цитирует слова Бертольда итальянское новостное агентство ITASportPress.