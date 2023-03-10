Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бертольд: «Теперь я предпочитаю АПЛ»

10 Марта 2023 • 09:55 Комментировать

Бывший немецкий защитник Томас Бертольд, памятный по выступлениям против сборной СНГ на чемпионате Европы в 1992 году, признался, что совершенно потерял интерес к итальянскому футболу, несмотря на то, что все лучшие годы карьеры отдал именно ему, когда итальянский чемпионат считался лучшим в Европе (выступал за «Верону», а также, конечно же, «Рому»).

- Футбол сильно изменился с тех пор. Серия А была лучшей в Европе, но сейчас это не так, сейчас лучшая серия - это АПЛ. И, если я хочу посмотреть футбол, то смотрю именно АПЛ, - цитирует слова Бертольда итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Томас Бертольд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
09:55 · Англия. Премьер-лига
Бертольд: «Теперь я предпочитаю АПЛ»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Анри предложил Кейну покинуть «Тоттенхэм»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Два клуба претендуют на форварда «Арсенала»
09:01 · Англия. Премьер-лига
Почеттино упрашивают возглавить лондонский клуб
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Манчестер Сити»
02:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» впервые с 2000 года забил 2+ гола в 15 домашних матчах подряд
02:13 · Англия. Премьер-лига
Кейн – главная цель «МЮ» на лето 5
01:20 · Англия. Премьер-лига
Рэфшорд – о победе над «Бетисом»: «Мы сделали шаг в верном направлении, нужно забыть про 0:7»
01:18 · Англия. Премьер-лига
​Дюмфрис может сменить «Интер» на клуб АПЛ
01:02 · Англия. Премьер-лига
Малуда: «Я бы хотел видеть в «Челси» Кейна и Мбаппе» 2
00:56 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» не хочет выкупать Тавареша
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» принял окончательное решение по будущему Фелиша
09 Марта
23:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» – лидер топ-5 лиг Европы по голам после контратак
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» запланировал переговоры с двумя топ-тренерами
23:24 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд вышел на третье место по голам во всех турнирах нынешнего сезона в Европе
Все новости
Рекомендуем