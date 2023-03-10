Анри предложил Кейну покинуть «Тоттенхэм»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри считает, что Гарри Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм», если он собирается что-либо выиграть в своей карьере. Блестящий нападающий, Кейн, не может ничего выиграть с «Тоттенхэмом» - даже хотя бы какой-нибудь Кубок английской лиги, на худой конец. Нет у него трофеев и со сборной, хотя есть медаль за второе место на Евро-2020. Тьерри Анри считает, что Кейну пора поискать счастья в другой команде.

- Если бы я был на его месте, то ушел бы из «Тоттенхэма». Такой нападающий, как он, не может в конце своей карьеры рассказывать только о том, сколько он забил голов. Я очень уважаю его, я считаю, что он должен выиграть трофей в своей карьере, - заявил Анри в интервью CBS Sports.