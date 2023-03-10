«МЮ» готов купить игрока «Реала» за 130 млн евро

«Манчестер Юнайтед» планирует усилить среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Согласно сообщениям журналистов портала Goal.com, в поле зрения руководства «красных дьяволов» попал полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга.

На «Олд Траффорд» считают 20-летнего хавбека потенциальной суперзвездой и готовы заплатить за него 130 миллионов евро. Напомним, что в 2021 году «сливочные» приобрели Эдуардо у «Ренна» за 31 миллион.

Камавинга связан контрактом с «Реалом» до середины 2027 года. В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 24 матча за мадридскую команду, записав на свой счет одну голевую передачу.