Два клуба претендуют на форварда «Арсенала»

Форвард лондонского «Арсенала» Рейсс Нельсон может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам CBS Sports.

Как информирует источник, заинтересованность в услугах 23-летнего футболиста проявляют во Франции и Англии. Речь идет о двух клубах - «Ницце» и «Брайтоне».

Нельсон связан контрактом с лондонцами до середины 2023 года. Его трансферная стоимость составляет семь миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Нельсон поучаствовал в трех поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.