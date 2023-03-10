Почеттино упрашивают возглавить лондонский клуб

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может вернуться в Английскую премьер-лигу. Как информирует издание Sky Sports, в приглашении тренера заинтересованы футболисты лондонского «Тоттенхэма». Старожилы команды скучают по стилю игры, который был при Почеттино. Некоторые из игроков лично просили Маурисио вернуться в клуб

Напомним, что аргентинский тренер был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» в 2019 году. В настоящий момент пост наставника парижского коллектива занимает итальянец Антонио Конте.

Последним местом работы Почеттино был французский «ПСЖ». Тренер покинул французский топ-клуб летом прошлого года.