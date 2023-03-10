«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Манчестер Сити»

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, ныне выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. По завершении сезона подписать игрока планирует каталонская «Барселона».

Как сообщает Sport.es, «горожане» выставят игрока на трансфер, чем и воспользуются «сине-гранатовые». Каталонцы рассчитывают арендовать Канселу до завершения следующего сезона.

Арендный договор Жоау с «Баварией» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник сыграл четыре встречи, в которых отметился одной голевой передачей.