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«Барселона» нацелилась на топ-игрока «Манчестер Сити»

10 Марта 2023 • 08:18 Комментировать

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, ныне выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. По завершении сезона подписать игрока планирует каталонская «Барселона».

Как сообщает Sport.es, «горожане» выставят игрока на трансфер, чем и воспользуются «сине-гранатовые». Каталонцы рассчитывают арендовать Канселу до завершения следующего сезона.

Арендный договор Жоау с «Баварией» рассчитан до окончания нынешнего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги защитник сыграл четыре встречи, в которых отметился одной голевой передачей.

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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