Рэфшорд – о победе над «Бетисом»: «Мы сделали шаг в верном направлении, нужно забыть про 0:7»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пообщался с журналистами после уверенной победы своей команды над «Бетисом» (4:1) в Лиге Европы.

«Красным дьяволам» удалось реабилитироваться после поражения со счётом 0:7 от «Ливерпуля» в недавнем матче Премьер-лиги.

«Всегда важно побеждать сразу после поражений – это единственный способ быстро прийти в себя и сохранить импульс. Сегодняшняя победа – шаг в правильном направлении. Не стоит уделять слишком много внимания воскресному поражению, ведь это уже в прошлом, и мы не в силах изменить то, что уже случилось. Нужно двигаться дальше», – сказал в интервью BT Sport Рэшфорд, забивший первый гол в сегодняшнем матче.