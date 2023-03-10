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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэфшорд – о победе над «Бетисом»: «Мы сделали шаг в верном направлении, нужно забыть про 0:7»

10 Марта 2023 • 01:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Бетис
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пообщался с журналистами после уверенной победы своей команды над «Бетисом» (4:1) в Лиге Европы.

«Красным дьяволам» удалось реабилитироваться после поражения со счётом 0:7 от «Ливерпуля» в недавнем матче Премьер-лиги.

«Всегда важно побеждать сразу после поражений – это единственный способ быстро прийти в себя и сохранить импульс. Сегодняшняя победа – шаг в правильном направлении. Не стоит уделять слишком много внимания воскресному поражению, ведь это уже в прошлом, и мы не в силах изменить то, что уже случилось. Нужно двигаться дальше», – сказал в интервью BT Sport Рэшфорд, забивший первый гол в сегодняшнем матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бетис Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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