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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Дюмфрис может сменить «Интер» на клуб АПЛ

10 Марта 2023 • 01:18 Комментировать

Защитник Дензел Дюмфрис может перебраться из «Интера» в клуб Английской премьер-лиги. Как сообщает TodoFichajes, 26-летний нидерландец может оказаться в «Астон Вилле». Бирмингемцы как раз ищут футболиста на позицию правого защитника.

Отмечается, что «Интер» будет готов продать Дензела Дюмфриса из-за сложной финансовой ситуации клуба. При этом «нерадзурри» хотят получить за игрока 50 миллионов евро, что может стать камнем преткновения.

В сезоне 2022/2023 Дензел Дюмфрис провёл за «Интер» 30 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Астон Вилла Дензел Дюмфрис трансферы футбола - лето 2023
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