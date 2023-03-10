​Дюмфрис может сменить «Интер» на клуб АПЛ

Защитник Дензел Дюмфрис может перебраться из «Интера» в клуб Английской премьер-лиги. Как сообщает TodoFichajes, 26-летний нидерландец может оказаться в «Астон Вилле». Бирмингемцы как раз ищут футболиста на позицию правого защитника.

Отмечается, что «Интер» будет готов продать Дензела Дюмфриса из-за сложной финансовой ситуации клуба. При этом «нерадзурри» хотят получить за игрока 50 миллионов евро, что может стать камнем преткновения.

В сезоне 2022/2023 Дензел Дюмфрис провёл за «Интер» 30 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач на партнёров.