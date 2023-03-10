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«Марсель» не хочет выкупать Тавареша

10 Марта 2023 • 00:56 Комментировать

Как сообщает La Provence, «Марсель» не заинтересован в сохранении португальского футболиста Нуну Тавареша на постоянной основе.

Тавареш перешёл в лондонский «Арсенал» из лиссабонской «Бенфики» летом 2021 года за восемь миллионов евро, в начале нынешнего сезона был отдан в аренду «Марселю».

Поскольку контракт Тавареша будет активен 24 месяца, «Арсенал» исключил возможность дальнейшей аренды, в то время как «Марсель» категорически отверг идею постоянного перехода.

Если не произойдёт серьёзных изменений в позиции клуба, 23-летний спортсмен Нуну Тавареш вернётся в «Арсенал» будущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Нуну Тавареш трансферы футбола - лето 2023
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