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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» – лидер топ-5 лиг Европы по голам после контратак

09 Марта 2023 • 23:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Бетис
1 1.53 X 3.30 2 10.00
2-й тайм

«Манчестер Юнайтед» чаще всех в Европе поражает чужие ворота в результате контратак.

«Красные дьяволы» забили 12 голов во всех турнирах текущего сезона после быстрых выпадов – лучший показатель среди всех представителей пяти ведущих европейских чемпионатов, отмечает Opta. Примечательно также, что лидером рейтинга среди игроков является нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, забивший подобным образом шесть раз.

Английский форвард уже успел отличиться в сегодняшней игре 1/8 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Текстовая трансляция поединка представлена на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЕТИС
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