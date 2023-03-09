Рэшфорд вышел на третье место по голам во всех турнирах нынешнего сезона в Европе

Маркус Рэшфорд забил очередной гол в нынешнем футбольном сезоне, отличившись во встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса».

По информации статистического издания Opta, на счету английского нападающего 26 голов в рамках нынешнего сезона во всех состязаниях, что является третьим показателем во всей Европе. Больше Маркуса забили лишь Эрлинг Холанн (33) и Килиан Мбаппе (30). В Лиге Европы Рэшфорд забил уже пять голов, а большинство его мячей пришлись на Премьер-лигу, где форвард отличился 14 голами.

К середине первой половины встречи на «Олд Траффорд» английский топ-клуб лидирует с минимальным счётом.