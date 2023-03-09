Канчельскис: «Я же вообще забивал мячи во всех британских дерби»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился достижениями своей игровой карьеры.

«Лично я «Ливерпулю» только один раз проиграл. За «Эвертон» я им забивал тоже. Я же вообще забивал мячи во всех британских дерби: манкунианское, мерсисайдское, шотландское», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Ранее футболист, в своё время поигравший также и в «Рейнджерсе» с «Эвертоном», рассказал об отношении к играм «Ливерпуля» с «Манчестером Юнайтед» в 90-е годы, а также поделился своими ожиданиями от грядущего поединка Лиги Европы, в рамках которого «красные дьяволы» примут на своём поле испанский «Бетис».