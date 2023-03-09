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​«Реал» готовит трансферную бомбу – клуб хочет купить Холанна летом слухи

09 Марта 2023 • 20:12 Комментировать

«Реал» планирует обновить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает The Independent, мадридцы хотят заполучить в межсезонье полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Эрлинга Холанна.

Отмечается, что «Реал» оптимистичен в отношении трансфера Джуда Беллингема после встречи с представителями футболиста. Что касается Эрлинга Холанна, то «сливочные» будут пытаться переманить норвежца из «Манчестер Сити» уже ближайшим летом. Вероятно, именно Холанн, а не Килиан Мбаппе, является главной целью мадридцев, стремящихся найти долгосрочную замену для Карима Бензема.

Эрлингу Холанну 22 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 170 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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