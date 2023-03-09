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​«Манчестер Сити» не планирует расторгать контракт с Уокером после скандала

09 Марта 2023 • 19:31 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер угодил в неприятную историю. В прессе были опубликованы видео, на которых видно, как он пристаёт к девушкам в баре и даже снимает свои штаны. Судя по всему, Уокер находился в сильном алкогольном опьянении. Полиция Чешира уже начала расследование.

На фоне скандальной истории появились сообщения о том, что «Манчестер Сити» может расторгнуть контракт с Кайлом Уокером. Впрочем, в клубе таких обсуждений не было, о чём рассказывает портал Goal.

В сезоне 2022/2023 32-летний Кайл Уокер провёл 21 матч. На счету защитника один голевой пас.

Игрок «Манчестер Сити» оказался в центре скандала – он снимал штаны в баре

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
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