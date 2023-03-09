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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кейн высказался после вылета «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов

09 Марта 2023 • 18:42 Комментировать (1)

«Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Миланом» на стадии 1/8 финала (0:1, 0:0). Комментарий после ответного матча дал звёздный нападающий лондонской команды Гарри Кейн.

«Мы должны выигрывать трофеи. Это всегда наша цель. То, что теперь мы боремся только за место в топ-4 Премьер-лиги, это результат того, что мы не играли так хорошо, как хотелось бы. Теперь наша задача состоит только в том, чтобы закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Надеюсь, мы достигнем этой цели. Но этого явно недостаточно для нашего клуба», - сказал Кейн Standard Sport.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место  таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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pazzo_panda
09 Марта 2023 в 19:04
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