​Кейн высказался после вылета «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Миланом» на стадии 1/8 финала (0:1, 0:0). Комментарий после ответного матча дал звёздный нападающий лондонской команды Гарри Кейн.

«Мы должны выигрывать трофеи. Это всегда наша цель. То, что теперь мы боремся только за место в топ-4 Премьер-лиги, это результат того, что мы не играли так хорошо, как хотелось бы. Теперь наша задача состоит только в том, чтобы закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Надеюсь, мы достигнем этой цели. Но этого явно недостаточно для нашего клуба», - сказал Кейн Standard Sport.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место таблице АПЛ.