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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фердинанд советует Мбаппе перейти в «Манчестер Юнайтед»

09 Марта 2023 • 18:20 Комментировать (1)

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд призывает Килиана Мбаппе перейти из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, чтобы перейти на следующий уровень, Мбаппе нужно перейти в более конкурентоспособный чемпионат. Он должен перейти в «Манчестер Юнайтед». Премьер-лига – самая лучшая, самая зрелищная, самая конкурентоспособная лига в мире. Я бы хотел видеть его здесь, но только в «Манчестер Юнайтед»! – сказал Фердинанд BT Sport.

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом». Многие ожидали переезда Мбаппе в Мадрид в прошлом году, но тогда он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Рио Фердинанд Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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pazzo_panda
09 Марта 2023 в 19:03
Если куда и переходить в Премьер-лиге, то только в Ливерпуль, который ему полностью подходит по стилю игры.
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