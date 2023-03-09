​Фердинанд советует Мбаппе перейти в «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд призывает Килиана Мбаппе перейти из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, чтобы перейти на следующий уровень, Мбаппе нужно перейти в более конкурентоспособный чемпионат. Он должен перейти в «Манчестер Юнайтед». Премьер-лига – самая лучшая, самая зрелищная, самая конкурентоспособная лига в мире. Я бы хотел видеть его здесь, но только в «Манчестер Юнайтед»! – сказал Фердинанд BT Sport.

Стоит сказать, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом». Многие ожидали переезда Мбаппе в Мадрид в прошлом году, но тогда он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ».