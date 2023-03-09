Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви поручил директору клуба Фабио Паратичи составить шорт-лист кандидатов на должность главного тренера. Всё идёт к тому, что Антонио Конте покинет лондонский клуб по завершению сезона, и «шпоры» начинают к этому готовиться.

Как сообщает The Athletic, на вершине шорт-листа «Тоттенхэма», вероятно, окажется Луис Энрике. Лондонцы могут пригласить 52-летнего испанского специалиста, оказавшегося без работы в конце прошлого года после ухода из сборной Испании.

На клубном уровне Луис Энрике ранее работал в «Роме», «Сельте» и «Барселоне».

Добавим, что «Тоттенхэм» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.