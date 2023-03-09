​Назван возможный следующий клуб Коутиньо

Игровое время Филиппе Коутиньо в «Астон Вилле» ограничено, поэтому бразилец открыт к трансферу. 30-летний атакующий полузащитник может вернуться на родину. Как сообщает TodoFichajes со ссылкой на источники в Бразилии, следующим клубом Коутиньо может стать «Коринтианс». Переговоры уже ведутся. Бразильский клуб хотел бы арендовать игрока, но «Астон Вилла» предпочитает сразу продать Филиппе.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Филиппе Коутиньо в 18 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 бразилец провёл за «Астон Виллу» 22 официальных матча, в которых забил один гол.