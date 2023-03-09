«ПСЖ» ищет футболиста, способного в долгосрочной перспективе заменить Серхио Рамоса в центре обороны. Как сообщает TodoFichajes, гранд Лиги 1 нацелился на Свена Ботмана из «Ньюкасла». По данным источника, парижане готовят на трансфер 23-летнего нидерландца 60 миллионов евро. При этом отмечается, что убедить английский клуб продать игрока будет непросто.

Свен Ботман перебрался в «Ньюкасл» прошлым летом из «Лилля». С тех пор защитник провёл за «сорок» 30 официальных матчей. Результативными действиями нидерландцев пока что не отмечался.

Отметим, что «Ньюкасл» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.