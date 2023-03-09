​Артета отреагировал на слухи о «Реале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слухи, связывающие его с мадридским «Реалом».

«Такие вещи [слухи] тренеры и футболисты не могут контролировать. Я могу сказать лишь то, что я полностью сосредоточен на своей работе здесь. Я горжусь, что я работаю в этом клубе, и я благодарен ему. Вот и всё», - сказал Артета журналистам.

Отметим, что «Арсенал» на текущий момент является лидером чемпионата Англии. Второй «Манчестер Сити» лондонцы опережают на пять очков.

В четверг, 9 марта, «Арсенал» проведёт гостевой матч Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.