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​Конте наверняка покинет «Тоттенхэм»

09 Марта 2023 • 15:37 Комментировать

Антонио Конте наверняка покинет «Тоттенхэм» по завершению сезона 2022/2023. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в новом выпуске своей программы в YouTube сообщил, что вероятность уходе Конте очень велика. При этом финальное решение будет приниматься в конце сезона.

Ранее в прессе уже появлялись слухи о возможном уходе Антонио Конте. Поговаривали, что итальянец собирается уйти, поскольку не имеет гарантий по трансферам от руководителей клуба.

Действующий контракт Антонио Конте рассчитан как раз до завершения нынешнего сезона.

Напомним, что накануне «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов по итогам дуэли с «Миланом» (0:1, 0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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