«Ливерпуль» - главный претендент на Маунта

Мы уже сообщали, что «Челси» готовится к масштабной «чистке рядов», летом команду может покинуть чуть ли не целый стартовый состав. И среди них, конечно же, и Мэйсон Маунт, насчет которого слухи ходят уже давно.

Как уточняет сейчас Daily Mail, в лидеры среди претендентов на услуги талантливого 24-летнего игрока претендует другой английский клуб, который готовит значительные перемены - «Ливерпуль». Именно команда Юргена Клоппа, по мнению источника, сейчас является самым предпочтительным адресатом для Маунта.

Напомним, что Маунт является воспитанником лондонского клуба, но успел поиграть и на чужбине - в частности, в аренде в нидерландском «Витессе».