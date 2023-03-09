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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» - главный претендент на Маунта

09 Марта 2023 • 12:55 Комментировать

Мы уже сообщали, что «Челси» готовится к масштабной «чистке рядов», летом команду может покинуть чуть ли не целый стартовый состав. И среди них, конечно же, и Мэйсон Маунт, насчет которого слухи ходят уже давно.

Как уточняет сейчас Daily Mail, в лидеры среди претендентов на услуги талантливого 24-летнего игрока претендует другой английский клуб, который готовит значительные перемены - «Ливерпуль». Именно команда Юргена Клоппа, по мнению источника, сейчас является самым предпочтительным адресатом для Маунта.

Напомним, что Маунт является воспитанником лондонского клуба, но успел поиграть и на чужбине - в частности, в аренде в нидерландском «Витессе». 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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