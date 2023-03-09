«Астон Вилла» положила глаз на Иньиго Мартинеса

Английская «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери хочет заполучить опытного 31-летнего Иньиго Мартинеса, контракт которого с «Атлетиком» из Бильбао истекает текущим летом. «Астон Вилла» рассчитывает на то, что заполучит игрока в качестве свободного агента.

Однако есть препятствие - на услуги Мартинеса претендуют также два испанских гранда, «Барселона» и мадридский «Атлетико», уточняет издание Birmingham Mail. Впрочем, не исключено, что перспектива выступать в общепризнанно сильнейшем в мире английском чемпионате окажется для Мартинеса заманчивее, чем «Барселона», хотя, безусловно, есть и обратные стимулы - в частности, сменить клуб, но продолжать жить в Испании.