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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Лосано интересен топ-клубу АПЛ

08 Марта 2023 • 18:53 Комментировать

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано находится в сфере интересов «Челси». Об этом сообщает итальянский журналист Раффаэле Ауриемма.

«Челси» проявляет интерес к Лосано, их тренеру нравятся такие вингеры. На продаже Лосано «Наполи» может заработать 50 миллионов евро и направить их на подписание других игроков», - рассказал Ауриемма Radio Crc.

В 30 матчах за «Наполи» в сезоне 2022/2023 Ирвинг Лосано записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров. Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего мексиканца в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Ирвинг Лосано трансферы футбола - лето 2023
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