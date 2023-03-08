​Рэшфорд попытался объяснить причины поражения со счётом 0:7

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд снова высказался о сокрушительном поражении в матче против «Ливерпуля» со счётом 0:7. Футболист категорически не согласен с тем, что в какой-то момент команда перестала бороться.

«Мы не сдались, это чепуха. Мы были плохо организованы, это да, мы плохо взаимодействовали, это правда, поэтому мы и пропускали голы.

Мы так сильно хотели вернуться в игру, что отошли от принципов при игре с мячом и без него. Я чувствовал, что нападающие прессинговали, но мы не были связаны с полузащитой. Точно так же были проблемы во взаимодействии полузащиты и защиты», - сказал Рэшфорд на пресс-конференции.