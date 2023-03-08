​Вратарь сборной Испании Райя покинет «Брентфорд»

Голкипер сборной Испании Давид Райя покинет «Брентфорд» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент 27-летний футболист ждёт предложения от более статусного клуба.

Ранее Давид Райя отклонил несколько предложений «Брентфорда» о продлении контракта, о чём рассказывал он сам. Действующее трудовое соглашение испанца рассчитано до средины 2024 года.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давида Райю в 22 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 испанец провёл 25 матчей, в которых пропустил 33 гола.