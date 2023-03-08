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​Назван фаворит в гонке за Магуайром

08 Марта 2023 • 17:14 Комментировать

Защитник Гарри Магуайр не является твёрдым игроком основы «Манчестер Юнайтед», и летом он может сменить клубную прописку. Как сообщает 90min, фаворитом в борьбе за 30-летнего футболиста является «Ньюкасл». Интерес к Магуайру проявляет и «Вест Хэм», но «сороки» находятся в выигрышном положении.

За «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр играет с лета 2019 года. С тех пор защитник провёл 165 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гарри Магуайра в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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