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​Тен Хаг сообщил, что не отберёт повязку у Бруну Фернандеша

08 Марта 2023 • 16:27 Комментировать (1)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш столкнулся с критикой за своё поведение в матче с «Ливерпулем» (0:7). Португалец часто ругал своих партнёров, плюс он толкнул бокового судью. Пошли разговоры о том, что Фернандеш может потерять капитанскую повязку, которую он регулярно носит, ведь Гарри Магуайр не является твёрдым игроком основы. Впрочем, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не пойдёт на такой шаг.

«Безусловно, Бруну сохранит повязку. Он проводит блестящий сезон, и он сыграл важную роль в наших результатах. Он даёт энергию команде, вдохновляет игроков. Но никто не идеален, все допускают ошибки. Мы должны учиться на ошибках, и Бруну тоже. Я рад, что Фернандеш в команде, и что он капитан, когда Магуайра нет на поле», - сказал тен Хаг журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Prince of Wales
08 Марта 2023 в 16:49
Мерзопакостный человечишко. Как минимум за одну симуляцию с позором должен был быть изгнан с поля ы том матче.
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