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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Игрок «Арсенала» Нелсон интересен двум клубам

08 Марта 2023 • 16:08 Комментировать

Действующий контракт атакующего полузащитника Райса Нелсона с «Арсеналом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Появились сообщения о том, что клуб начал переговоры с игроком о новом трудовом соглашении. Впрочем, судя по всему, у Нелсона есть и другие варианты.

Как сообщает CBS Sports, 23-летний Райс Нелсон находится на радаре английского «Брайтона» и французской «Ниццы». Эти клубы надеются подписать полузащитника бесплатно как свободного агента.

В сезоне 2022/2023 Райс Нелсон принял участие в восьми матчах «Арсенала». В них полузащитник забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Райс Нелсон
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