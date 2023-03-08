​Игрок «Арсенала» Нелсон интересен двум клубам

Действующий контракт атакующего полузащитника Райса Нелсона с «Арсеналом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Появились сообщения о том, что клуб начал переговоры с игроком о новом трудовом соглашении. Впрочем, судя по всему, у Нелсона есть и другие варианты.

Как сообщает CBS Sports, 23-летний Райс Нелсон находится на радаре английского «Брайтона» и французской «Ниццы». Эти клубы надеются подписать полузащитника бесплатно как свободного агента.

В сезоне 2022/2023 Райс Нелсон принял участие в восьми матчах «Арсенала». В них полузащитник забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.