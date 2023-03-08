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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Игрок «Манчестер Сити» оказался в центре скандала – он снимал штаны в баре

08 Марта 2023 • 15:22 Комментировать (2)

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер оказался в центре скандала. В одном из развлекательных заведений он, предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения, вёл себя непристойно. Уокер снимал штаны в баре и приставал к посетительницам, трогая их за разные участки тела. О скандальном инциденте рассказывает The Sun, публикуя видео.

Правоохранительные органы уже заинтересовались делом Кайла Уокера. Вероятно, футболисту предстоит ответить за свои действия.

В сезоне 2022/2023 Кайл Уокер провёл за «Манчестер Сити» 21 матч. В них защитник записал на свой счёт один гол.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в таблице АПЛ. От «Арсенала» «горожане» отстают на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
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Комментарии (2)
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Alex1972
08 Марта 2023 в 16:33
У ребят много денег, молодость, эмоции... Эх... Простительно... Тем более Уокер не последний защитник в мире... Крутой Уокер!... Кто помнит..
LMI
08 Марта 2023 в 15:47
Закусывать нужно
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