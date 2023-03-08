​Игрок «Манчестер Сити» оказался в центре скандала – он снимал штаны в баре

Футболист «Манчестер Сити» Кайл Уокер оказался в центре скандала. В одном из развлекательных заведений он, предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения, вёл себя непристойно. Уокер снимал штаны в баре и приставал к посетительницам, трогая их за разные участки тела. О скандальном инциденте рассказывает The Sun, публикуя видео.

Правоохранительные органы уже заинтересовались делом Кайла Уокера. Вероятно, футболисту предстоит ответить за свои действия.

В сезоне 2022/2023 Кайл Уокер провёл за «Манчестер Сити» 21 матч. В них защитник записал на свой счёт один гол.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в таблице АПЛ. От «Арсенала» «горожане» отстают на пять очков.