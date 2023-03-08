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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» включился в гонку за Рабио

08 Марта 2023 • 14:57 Комментировать

В летнее трансферное окно Адриен Рабио наверняка сменит клубную прописку. В прессе появлялась информация о том, что французский полузащитник не может договориться с «Ювентусом» о новом контракте из-за своих высоких требований по заработной плате.

Летом Рабио может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает 90min, в гонку за 27-летним французом включился «Тоттенхэм». Ранее слухи связывали Рабио с «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» и «Ньюкаслом».

В сезоне 2022/2023 Адриен Рабио провёл за «Ювентус» 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал два голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2023
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